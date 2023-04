United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 15,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 15,81 EUR. Bei 15,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.066 Stück gehandelt.

Am 14.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 50,70 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2023 auf bis zu 14,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 8,70 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,29 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.443,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.383,40 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

