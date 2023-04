United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Vormittag

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,69 EUR. Bei 15,70 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,64 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.067 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 50,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,48 EUR. Dieser Wert wurde am 12.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 8,36 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,29 EUR angegeben.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent auf 1.443,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.383,40 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je United Internet-Aktie.

