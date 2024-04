United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 22,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 1,1 Prozent auf 22,18 EUR. Bei 22,30 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.397 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 12,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Mit Abgaben von 44,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,512 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,14 EUR.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

