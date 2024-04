United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag gefragt

So bewegt sich United Internet

24.04.24 09:25 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 22,00 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 22,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.966 United Internet-Aktien umgesetzt. Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 43,73 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,86 EUR aus. Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,48 Mrd. EUR gelegen. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 07.05.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX Handel in Frankfurt: TecDAX klettert am Montagnachmittag

