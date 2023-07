United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,02 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 13,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,96 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 5.002 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 EUR erreichte der Titel am 26.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 101,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,35 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.443,70 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

