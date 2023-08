United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,77 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,77 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 16,71 EUR. Bei 16,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 36.609 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 26,18 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,35 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. United Internet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

