United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag schwächer

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 24,64 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,46 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.992 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 1,68 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 49,76 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,03 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

XETRA-Handel So steht der TecDAX mittags

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker