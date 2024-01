United Internet Aktie News: United Internet macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,94 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,94 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 25,06 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.334 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,03 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

