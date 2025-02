United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag im Plus

United Internet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 17,03 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 17,03 EUR. Bei 17,16 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.126 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Abschläge von 14,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,30 EUR an.

Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte United Internet am 27.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

