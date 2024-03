United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Abschlägen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 20,24 EUR.

Um 11:41 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 20,24 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,78 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 76.166 Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 23,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 38,83 Prozent wieder erreichen.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,504 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,45 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die United Internet-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte United Internet die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je United Internet-Aktie.

