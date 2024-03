United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,78 EUR.

Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,78 EUR. Bei 20,80 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,78 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.599 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,42 Prozent.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,45 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.05.2024 gerechnet. United Internet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

