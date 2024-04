United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 22,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.944 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). 12,68 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Abschläge von 44,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochmittag