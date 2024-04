United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 21,90 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 21,90 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,90 EUR aus. Bei 22,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 47.130 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,47 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,512 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,14 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. United Internet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

