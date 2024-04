United Internet Aktie News: United Internet verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

United Internet im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 22,30 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 22,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,30 EUR. Bisher wurden heute 937 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 12,38 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 44,48 Prozent sinken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,512 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,14 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,00 EUR fest.

