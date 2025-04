United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Plus

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 19,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Bei 19,50 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.587 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 26,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,734 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 27.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

