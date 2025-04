United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,46 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,46 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,41 EUR. Zuletzt wechselten 46.541 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 25,08 Prozent Luft nach unten.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,734 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,22 EUR angegeben.

Am 27.03.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

