United Internet Aktie News: United Internet steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 19,48 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 19,48 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,41 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.191 Aktien.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 26,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 33,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,734 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,22 EUR an.

Am 27.03.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,43 EUR je Aktie.

