United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 26,44 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 26,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 26,44 EUR. Bei 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.715 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 26,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 44,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,495 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,22 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

