United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 26,46 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,46 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 26,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.525 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,92 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 1,74 Prozent wieder erreichen. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 44,90 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,22 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht