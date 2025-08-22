DAX24.264 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag nahe Nulllinie

25.08.25 09:24 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von United Internet zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,66 EUR -0,14 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,82 EUR an der Tafel. Bei 26,92 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,80 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.967 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,92 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,22 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
