United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 22,92 EUR zu.

Um 17:35 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 22,92 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 23,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,40 EUR. Bisher wurden heute 315.464 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,02 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 07.07.2023. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 85,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,33 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

