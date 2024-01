United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 24,96 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 24,96 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 24,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.607 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,03 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

