United Internet Aktie News: United Internet wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,42 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 24,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 24,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,50 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.877 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,30 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,03 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter