United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 22,62 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 1,5 Prozent auf 22,62 EUR ab. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,62 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,84 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 30.135 Aktien.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,79 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,27 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,64 EUR an.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte United Internet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus