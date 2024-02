United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 22,82 EUR.

Um 15:37 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 22,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 22,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.639 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 9,82 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,75 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,90 EUR je Aktie.

