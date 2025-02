United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 17,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 17,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 17,19 EUR. Bei 17,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.559 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,30 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 27.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach