United Internet Aktie News: United Internet steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 20,68 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 20,68 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,68 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.501 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,14 Prozent.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2022 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,45 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die United Internet-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je United Internet-Aktie.

