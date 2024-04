United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 22,78 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 22,78 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.813 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,01 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,512 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,14 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. United Internet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

