United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Freitagvormittag zu

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 22,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 22,32 EUR. Bei 22,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 10.549 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 11,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,512 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,14 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,48 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochmittag