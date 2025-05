United Internet Aktie News: United Internet kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,84 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 22,84 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 23,38 EUR zu. Bei 22,80 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.105 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 23,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,54 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 36,16 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,682 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

