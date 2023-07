United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag im Aufwind

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,26 EUR zu.

Das Papier von United Internet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 13,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.807 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 97,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Mit Abgaben von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. United Internet dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

