United Internet Aktie News: United Internet macht am Mittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 27,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,04 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,62 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.723 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 27,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 85,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,495 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,22 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

