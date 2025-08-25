United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,42 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 26,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 982 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 44,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,495 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

