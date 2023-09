United Internet Aktie News: United Internet verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 19,57 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 1,4 Prozent auf 19,57 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 19,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.426 United Internet-Aktien.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 27,31 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

