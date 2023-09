United Internet Aktie News: United Internet gibt am Dienstagvormittag nach

Kurs der United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,72 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 19,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.702 United Internet-Aktien.

Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,31 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Umsatzseitig standen 1.443,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Montagshandels leichter

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: TecDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein