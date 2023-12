Blick auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

26.12.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 22,92 EUR.

Werbung

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 22,92 EUR. Bei 23,02 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,40 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.464 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 23,02 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,99 Prozent. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,33 EUR für die United Internet-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor einem Jahr verdient Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com