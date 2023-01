United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 21,50 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 21,61 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 133.725 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2022 bei 36,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,53 Prozent. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 18,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,00 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 27.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2022 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

