United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag ins Plus

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 01:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 20,79 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,93 EUR. Bei 20,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149.889 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,33 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 15,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2022 aus.

