United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 17,35 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,35 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 17,32 EUR. Mit einem Wert von 17,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.980 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. Gewinne von 42,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 19,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 27.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

