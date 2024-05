Blick auf United Internet-Kurs

United Internet Aktie News: United Internet am Mittag freundlich

27.05.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 22,36 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 22,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 22,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.605 United Internet-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Gewinne von 12,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 44,63 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,510 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,57 EUR. United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen Vodafone-Aktie freundlich: Festnetz-Test der 'Chip' gewonnen Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittwochmittag

