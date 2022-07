United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.07.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 25,31 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,33 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.043 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 32,81 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2022 auf bis zu 24,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,51 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,19 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.443,70 EUR ausgewiesen.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 16.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

