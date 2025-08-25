United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,72 EUR zu.
Die United Internet-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,72 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 26,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,56 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 3.190 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,48 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 2,84 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,22 EUR aus.
United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
