United Internet Aktie News: United Internet verliert am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 19,32 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,24 EUR nach. Bei 19,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.745 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 18,37 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 35,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,31 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag schwächer