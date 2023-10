United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 19,80 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 19,80 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,97 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.797 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,98 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

