United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von United Internet hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 19,57 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 19,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.728 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,98 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2023 aus.

