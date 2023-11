United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,42 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr bei 20,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,56 EUR. Bei 20,34 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 24.695 Stück.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,00 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,37 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,33 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.483,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.443,70 EUR ausgewiesen worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Grün: MDAX mit grünem Vorzeichen