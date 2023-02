United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittag nach

Um 12:06 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 20,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,71 EUR aus. Bei 20,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 68.510 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 32,33 EUR. Gewinne von 35,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,08 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,29 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von United Internet wird am 30.03.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2022 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

