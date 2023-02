United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus

Die United Internet-Aktie notierte um 04:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,66 EUR aus. Bei 20,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.296 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 32,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 35,91 Prozent zulegen. Bei 18,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,29 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 27.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

