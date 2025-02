United Internet Aktie News: United Internet büßt am Freitagmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 17,63 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 17,63 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 17,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.040 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 39,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,30 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

