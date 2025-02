United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 17,54 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,54 EUR ab. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 17,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.687 United Internet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 24,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,88 Prozent.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,30 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

